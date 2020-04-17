Лесные пожары в Житомирской области: к тушению привлекли авиацию

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожары произошли на территории пяти лесничеств

К тушению лесных пожаров, которые продолжаются второй день, на территории Житомирской области, привлекли авиацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, в настоящее время пожарные пытаются ликвидировать пожары на территории пяти лесничеств в Овручском и Олевском районах. Все возгорания возникли вчера, 16 апреля. Тушение пожара осложняет сильный порывистый ветер.

Отмечается, что к тушению лесных пожаров привлечен 71 сотрудник ГСЧС и 17 спецавтомобилей, а также более 300 работников лесничеств и 25 единиц техники. Пожары тушат с помощью трех самолетов АН-32П.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области пожар, который произошел в результате поджога сухостоя, перекинулся на поселок Новоселка. Огнем были повреждены 8 домов - 3 жилых и 5 нежилых. Пожар уничтожил 80 га травяного настила и 2 га лесного массива.

Также РБК-Украина писало, в Житомирской области лесной пожар, которая произошла из-за поджога сухостоя, приблизился к селу Рудня. На территории области в экосистемах уже зарегистрированы десятки пожаров.