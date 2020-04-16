Лесные пожары в Житомирской области: огонь приближается к селу

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Сильный ветер ухудшает пожарную ситуацию

В Житомирской области лесной пожар, который произошел из-за поджога сухостоя, приближается к селу Рудня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным службы, по состоянию на 15:00 на территории области в экосистемах уже зарегистрированы десятки пожаров. Сильный ветер усложняет тушение пожаров. Порывы ветра достигают 22 метров в секунду.

Отмечается, что в Житомире спасатели тушат лесной пожар неподалеку от жилого сектора в районе Малеванки. А вблизи села Рудня лесной пожар произошел из-за поджога сухостоя. Сейчас спасатели пытаются отвести огонь от населенного пункта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения снова вспыхнул лесной пожар. Причиной возобновления огня стал сильный ветер. Пожарные пытаются удержать тлеющие очаги от раздувания пожара.

Как писало РБК-Украина, лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения был ликвидирован вчера, 15 апреля. Огонь доходил до Припяти и Чернобыля. В ГСЧС отмечали, что ситуация там под полным контролем.