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В Житомирской области во время возгорания травы огонь перекинулся на поселок

Новости » Происшествия     17.04.2020 - 09:26
В Житомирской области во время возгорания травы огонь перекинулся на поселок
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Огонь повредил 8 домов и успел пройти 80 га травяного настила

В четверг, 16 апреля, в Житомирской области в результате возгорания сухой травы, огонь повредил 8 домов поселка Новоселка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, возгорание сухой травы возникло в 16:56 вблизи с. Новоселка Радомышльского района. В результате чего пожар распространился на здания и сооружения с. Новоселка. Так, огонь повредил 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов.

Как отмечается, в 19 часов вечера пожарные ликвидировали огонь, который успел пройти 80 га травяного настила и 2 га лесного массива.

Напомним, в Житомирской области лесной пожар, который произошел из-за поджога сухостоя, приблизился к селу Рудня. На территории области в экосистемах уже зарегистрированы десятки пожаров.

Кроме того, по состоянию на сегодня пожар, что вчера вновь возник в Чернобыльской зоне, полностью потушили. На участках тлен продолжают работать пожарно-спасательные бригады, специалисты мониторят ситуацию.

А также президент Владимир Зеленский прокомментировал пожар в Чернобыльской зоне.

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