Для тушения пожаров в Житомирской области планируют привлечь авиацию

Иллюстративное фото (rnbo.gov.ua)

Пожары продолжаются в Виступовицком и Бережестском лесничествах

В Житомирской области к тушению пожаров в лесах планируют привлечь авиацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что на данный момент продолжается тушение лесной подстилки на территории Виступовицкого и Бережестского лесничеств.

"По состоянию на 12:00 силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов по тушению сухой травы и лесной подстилки… Планируется привлечь авиацию ГСЧС (три самолета АН-32П)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожаров на территории Виступовицкого лесничества привлечены 101 человек и 20 единиц техники, на территории Бережестского лесничества - 220 человек и 26 единиц техники.

Напомним, 16 апреля в Житомирской области в результате возгорания сухой травы, огонь повредил 8 домов поселка Новоселка. Пожар успел пройти 80 га травяного настила и 2 га лесного массива пока его затушили.

Также сообщалось, что в Житомирской области лесной пожар, который произошел из-за поджога сухостоя, приблизился к селу Рудня. На территории области в экосистемах уже зарегистрированы десятки пожаров.