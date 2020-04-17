Лісові пожежі у Житомирській області: до гасіння залучили авіацію

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежі сталися на території п'яти лісництв

До гасіння лісових пожеж, які тривають другий день на території Житомирської області, залучили авіацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ДСНС, наразі пожежники намагаються ліквідувати пожежі на території п'яти лісництв в Овруцькому та Олевському районах. Усі загоряння виникли вчора, 16 квітня. Гасіння пожежі ускладнює сильний поривчастий вітер.

Зазначається, що до гасіння лісових пожеж залучений 71 співробітник ДСНС та 17 спецавтомобілів, а також понад 300 працівників лісництв та 25 одиниць техніки. Пожежі гасять за допомогою трьох літаків АН-32П.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області пожежа, яка сталася внаслідок підпалу сухостою, перекинулася на селище Новосілка. Вогнем було пошкоджено 8 будинків - 3 житлових та 5 нежитлових. Пожежа знищила 80 га трав’яного настилу та 2 га лісового масиву.

Також РБК-Україна писало, у Житомирській області лісова пожежа, яка сталася через підпал сухостою, наблизився до села Рудня. На території області в екосистемах вже зареєстровано десятки пожеж.