"Leopard вже налякані". Резніков висміяв ідею росіян створити танкову дивізію з Т-34

У Росії допустили зняття всіх Т-34 з постаментів для того, щоб створити танкову дивізію. Сучасні танки Заходу, які отримує Україна, вже "мають бути налякані".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.