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"Leopard вже налякані". Резніков висміяв ідею росіян створити танкову дивізію з Т-34

Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Росії допустили зняття всіх Т-34 з постаментів для того, щоб створити танкову дивізію. Сучасні танки Заходу, які отримує Україна, вже "мають бути налякані".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

"Після того, як Росія почала розконсервацію своїх танків Т-54, випущених наприкінці 1940-х років, вони також вирішили створити дивізію Т-34 часів Другої світової війни. План полягає в тому, щоб зняти їх з постаментів у містах по всій країні. Abrams, Leopard і Challenger тепер мають бути сильно налякані", - написав голова Міноборони.

Варто зауважити, що зазвичай у танковій дивізії перебуває до 120 танків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія зняла з консервації та відправляє на фронт танки 60-річної давності Т-54 та Т-55. У країні помічають залізничні потяги з такою технікою.

Пізніше в ГУР заявили, що подібні танки легше знищуватимуть українські захисники.

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Олексій РезніковВійськова технікаВійна Росії проти України