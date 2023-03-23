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Юсов про використання окупантами застарілих танків: ЗСУ буде простіше їх знищувати

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Четвер 23 березня 2023 18:28
Юсов про використання окупантами застарілих танків: ЗСУ буде простіше їх знищувати Фото: представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов (suspilne.media)
Автор: Тетяна Степанова

Росія відправила на фронт застарілі танки Т-54/55, але це не означає, що вони не можуть стріляти. Однак ЗСУ буде простіше їх знищувати за допомогою сучасного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Стосовно т-54/55 це не нова інформація. Навіть роспропаганда повідомляла про масове розконсервування старої техніки. Щоправда, ми бачили на останніх кадрах просто застарілі танки, то раніше пропагандисти показували хоча б спроби її модернізувати. Зараз ми не бачимо навіть цього", - сказав Юсов.

За його словами, у росіян справді проблеми не тільки з виготовленням нового, але й навіть з модернізацією застарілого.

"До окупантів в Україну йде застаріла техніка, але її багато і те, що танк старий, не означає, що він не може стріляти. Але ЗСУ буде простіше її знищувати за допомогою сучасного озброєння", - зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, Росія знімає зі зберігання одні з найстаріших танків Т-54 і Т-55 та відправляє їх в Україну. Залізничний потяг з цими танками помітили на заході РФ.

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