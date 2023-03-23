Юсов про використання окупантами застарілих танків: ЗСУ буде простіше їх знищувати
Росія відправила на фронт застарілі танки Т-54/55, але це не означає, що вони не можуть стріляти. Однак ЗСУ буде простіше їх знищувати за допомогою сучасного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Стосовно т-54/55 це не нова інформація. Навіть роспропаганда повідомляла про масове розконсервування старої техніки. Щоправда, ми бачили на останніх кадрах просто застарілі танки, то раніше пропагандисти показували хоча б спроби її модернізувати. Зараз ми не бачимо навіть цього", - сказав Юсов.
За його словами, у росіян справді проблеми не тільки з виготовленням нового, але й навіть з модернізацією застарілого.
"До окупантів в Україну йде застаріла техніка, але її багато і те, що танк старий, не означає, що він не може стріляти. Але ЗСУ буде простіше її знищувати за допомогою сучасного озброєння", - зазначив представник ГУР.
Нагадаємо, Росія знімає зі зберігання одні з найстаріших танків Т-54 і Т-55 та відправляє їх в Україну. Залізничний потяг з цими танками помітили на заході РФ.
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