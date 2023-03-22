Росія відправила на фронт одні з найстаріших танків Т-54/55, - CIT (фото, відео)

Росія знімає зі зберігання одні з найстаріших танків Т-54 і Т-55 та відправляє їх в Україну. Залізничний потяг з цими танками помітили на заході РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) у Telegram.

Дослідники проаналізували фото, які одержали від джерела. На них зображено вагон з танками, що у ці дні рухається з Далекого Сходу на захід Росії. Згідно з отриманими фото, серед танків є Т-54 та їх пізніші версії Т-55.

Т-54 було прийнято на озброєння радянською армією ще у другій половині 1940-х років, а Т-55 - у 1958 році.

Фото: РФ відправляє до України танки Т-54 т Т-55 (t.me/CITeam)

Потяг вирушив з міста Арсеньєв Приморського краю, де розташована 1295-а Центральна база резерву та зберігання танків. Раніше звідти вже вирушали танки до України. Також відомо, що в Арсеньєві разом з відносно сучасними танками Т-80БВ та Т-72Б зберігалися Т-62М(В), Т-54 та Т-55.

Аналітики також вивчили супутникові знімки з Арсеньєва. На фото видно майданчики, де зберігалися та зберігаються російські танки. Так, з липня до жовтня базу залишив щонайменше 191 танк. Але цифра може бути значно більшою, оскільки найкраще підготовлені до бойового використання танки зберігаються в ангарах.

Крім того, у мережі з'явилися кадри пересування зазначеного потягу з танками.