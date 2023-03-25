"Leopard уже напуганы". Резников высмеял идею россиян создать танковую дивизию из Т-34

В России допустили снятие всех Т-34 с постаментов для того, чтобы создать из них танковую дивизию. Современные танки Запада, которые получает Украина, уже "должны быть напуганы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.