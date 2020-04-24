ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Леонов возглавил следственную комиссию Рады по расследованиям коррупции в мэрии Одессы

Новости » Политика     24.04.2020 - 16:31
Леонов возглавил следственную комиссию Рады по расследованиям коррупции в мэрии Одессы
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Цель ВСК - выявить нарушения Конституции, законодательства и возможные преступления мэра Одессы

В Верховной раде было инициировано создание временной следственной комиссии по деятельности Геннадия Труханова на должности мэра Одессы и одесского горсовета. Соответствующее постановление зарегистрирована на сайте парламента, передает РБК-Украина.

Среди авторов постановления народные депутаты Алексей Леонов, Артем Дмитрук, Максим Бужанский, Андрей Холодов, Александр Сова, Максим Павлюк и др. Возглавлять комиссию будет нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов.

Цель ВСК - выявить нарушения Конституции, законодательства и возможные преступления мэра Одессы, городского совета и исполнительного комитета, а также дать оценку работе правоохранительных органов.

Отмечается, что одесский городской голова фигурирует в расследованиях о злоупотреблениях при отводе земель, растрате, невнесении в декларацию многомиллионного имущества, предоставления разрешений для строительства высоток, завладения около 800 млн грн муниципалитета при ремонте дорог, застройке одесской трассы.

Напомним, ранее журналисты названы главные провалы Труханова на посту мэра Одессы.

Ранее по процессуальному руководству САП детективами НАБУ закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, дело отправлено в суд.

В Раде рассказали, когда будет рассмотрен "антиколомойский" закон СН подаст изменения в постановление о ВСК по злоупотреблениям в госбюджете
Новости Украины ОдессаВСКВерховная РадаГеннадий Труханов
News
On Top