Леонов возглавил следственную комиссию Рады по расследованиям коррупции в мэрии Одессы

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Цель ВСК - выявить нарушения Конституции, законодательства и возможные преступления мэра Одессы

В Верховной раде было инициировано создание временной следственной комиссии по деятельности Геннадия Труханова на должности мэра Одессы и одесского горсовета. Соответствующее постановление зарегистрирована на сайте парламента, передает РБК-Украина.

Среди авторов постановления народные депутаты Алексей Леонов, Артем Дмитрук, Максим Бужанский, Андрей Холодов, Александр Сова, Максим Павлюк и др. Возглавлять комиссию будет нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов.

Цель ВСК - выявить нарушения Конституции, законодательства и возможные преступления мэра Одессы, городского совета и исполнительного комитета, а также дать оценку работе правоохранительных органов.

Отмечается, что одесский городской голова фигурирует в расследованиях о злоупотреблениях при отводе земель, растрате, невнесении в декларацию многомиллионного имущества, предоставления разрешений для строительства высоток, завладения около 800 млн грн муниципалитета при ремонте дорог, застройке одесской трассы.

Напомним, ранее журналисты названы главные провалы Труханова на посту мэра Одессы.

Ранее по процессуальному руководству САП детективами НАБУ закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, дело отправлено в суд.