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Леонов очолив слідчу комісію Ради з розслідування корупції в мерії Одеси

Новини » Політика     24.04.2020 - 16:31
Леонов очолив слідчу комісію Ради з розслідування корупції в мерії Одеси
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Мета ТСК - виявити порушення Конституції, законодавства та можливі злочини мера Одеси

У Верховній раді було ініційовано створення тимчасової слідчої комісії щодо діяльності Геннадія Труханова на посаді мера Одеси й одеської міськради. Відповідна постанова зареєстрована на сайт парламенту, передає РБК-Україна.

Серед авторів постанови народні депутати Олексій Леонов, Артем Дмитрук, Максим Бужанський, Андрій Холодів, Олександр Сова, Максим Павлюк та інші. Очолюватиме комісію нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов.

Мета ТСК - виявити порушення Конституції, законодавства та можливі злочини мера Одеси, міської ради та виконавчого комітету, а також дати оцінку роботі правоохоронних органів.

Наголошується, що одеський міський голова фігурує в розслідуваннях про зловживання при відведенні земель, розтраті, внесення в декларацію багатомільйонного майна, надання дозволів для будівництва висоток, заволодіння близько 800 млн грн муніципалітету при ремонті доріг, забудові одеської траси.

Нагадаємо, раніше журналісти названі головні провали Труханового на посаді мера Одеси.

Раніше за процесуального керівництва САП детективами НАБУ закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно мера Одеси Геннадія Труханова, справу скеровано до суду.

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Новини України ОдесаВСКВерховна РадаГенадій Труханов
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