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НАБУ направило в суд дело Труханова

Новости » Политика    13.06.2019 - 15:29
НАБУ направило в суд дело Труханова
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Мэр Одессы подозревается в представлении недостоверных сведений в декларациях

По процессуальному руководству САП детективами НАБУ закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что дело направили в суд. Сегодня прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предоставили Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестр материалов досудебного расследования.

Мэр Одессы подозревается в представлении недостоверных сведений в декларациях. Им незадекларированные: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, две машины, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. В общем в декларацию 2015 года чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированных состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования

Также НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета. Их подозревают в хищении средств городского бюджета в особо крупных размерах при покупке по завышенной цене помещений бывшего завода "Краян". Позже

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Новости Украины НАБУГеннадий ТрухановСуд
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