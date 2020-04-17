Названы главные провалы Труханова на посту мэра Одессы

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

По последним социологическим исследованиям, партия мэра "Доверяй Делам" с трудом набирает необходимые 5% для попадания в Одесский горсовет

Несмотря на то, что Геннадий Труханов пребывает на посту мэра Одессы уже шесть лет, большую часть из своих предвыборных обещаний он так и не выполнил, наоборот стал чаще попадать в коррупционные скандалы. Об этом пишет "Цензор.НЕТ", передает РБК-Украина.

Как утверждает издание, мэр существенно усилил медийное присутствие в городе и теперь на основных магистралях Одессы вместо социальной рекламы в основном идет демонстрация сюжетов в пользу Труханова.

"Но внутри бутафорной оболочки "крепкого хозяйственника", искусственно созданной вокруг мэра Труханова, любой человек при детальном рассмотрении обнаружит букет хронических чиновничьих заболеваний", - говорится в публикации

В то же время, среди главных провалов Труханова, журналисты указывают следующее:

Не умение оценивать потенциальные риски и расставлять приоритеты в своей работе. Следствием этого, например, стал пожар в детском лагеря "Виктория".

Отсутствие эффективной команды. Большинство подчиненных Труханова, пишет издание, чьи-то ставленники, а о многих заместителях мэра одесситы никогда ничего не слышали.

Отсутствие полноты власти, так как "власть в городе распределена между основными местечковыми олигархами, которые делегируют своих протеже в местный орган самоуправления".

Кроме того, отмечает издание, по последним социологическим исследованиям, партия мэра "Доверяй Делам" с трудом набирает необходимые 5% для попадания в Одесский горсовет.

"Следует признаться, что одесситы в большинстве своем устранились от происходящего в городе. Они не пытаются хоть немножко разобраться в городских делах и единственным источником информации для них выступают билборды и телевизор", - резюмируют журналисты.

Напомним, ранее по процессуальному руководству САП детективами НАБУ закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, дело отправлено в суд.

Мэр Одессы подозревается в представлении недостоверных сведений в декларациях. Им незадекларированные: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, две машины, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. В общем в декларацию 2015 года чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн.

Также НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета. Их подозревают в хищении средств городского бюджета в особо крупных размерах при покупке по завышенной цене помещений бывшего завода "Краян".