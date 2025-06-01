У Росії міст з фурою впав на пасажирський потяг: є жертви, перші деталі
У Брянській області, Росія, у ніч на 1 червня, міст завалився на пасажирський потяг, який прямував за маршрутом Москва - Климове. Потяг зійшов із рейок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали ASTRA та Baza.
За попередніми даними, на мосту під час трагедії знаходилась фура.
"Наразі в районі однієї з ділянок федеральної автодороги А240 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів і пасажирського залізничного потяга. На жаль, є постраждалі", - заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
Наразі вже відомо про понад 40 поранених та 4 загиблих, серед загиблих - машиніст потягу.
На місці події працюють російські рятувальники, котрі розбирають завали. Очевидці заявляють, що під уламками можуть перебувати люди.
Також відомо, що рух авто закрили на ділянці автодороги А-240 у Брянській області. При цьому росіяни заявляють, що міст нібито було підірвано.
Раніше ми писали про сходження потяга з рейок під Бєлгородом. Росіяни заявили, що це сталося "через зовнішнє втручання у роботу залізничного транспорту".
Повідомлялося, що вибух стався 10 вересня о 23:17 на перегоні "Волоконівка - Новий Оскол", після чого відбулося сходження 11 нібито "порожніх" вагонів та локомотива вантажного поїзда.
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