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У Росії міст з фурою впав на пасажирський потяг: є жертви, перші деталі

Неділя 01 червня 2025 01:17
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У Росії міст з фурою впав на пасажирський потяг: є жертви, перші деталі Ілюстративне фото: у Росії міст з фурою впав на пасажирський потяг (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Брянській області, Росія, у ніч на 1 червня, міст завалився на пасажирський потяг, який прямував за маршрутом Москва - Климове. Потяг зійшов із рейок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали ASTRA та Baza.

За попередніми даними, на мосту під час трагедії знаходилась фура.

"Наразі в районі однієї з ділянок федеральної автодороги А240 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів і пасажирського залізничного потяга. На жаль, є постраждалі", - заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Наразі вже відомо про понад 40 поранених та 4 загиблих, серед загиблих - машиніст потягу.

На місці події працюють російські рятувальники, котрі розбирають завали. Очевидці заявляють, що під уламками можуть перебувати люди.

Також відомо, що рух авто закрили на ділянці автодороги А-240 у Брянській області. При цьому росіяни заявляють, що міст нібито було підірвано.

Раніше ми писали про сходження потяга з рейок під Бєлгородом. Росіяни заявили, що це сталося "через зовнішнє втручання у роботу залізничного транспорту".

Повідомлялося, що вибух стався 10 вересня о 23:17 на перегоні "Волоконівка - Новий Оскол", після чого відбулося сходження 11 нібито "порожніх" вагонів та локомотива вантажного поїзда.

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