Ленинградскую область атакуют дроны, на прицеле и Москва: под ударом промзона НПЗ

03:49 26.03.2026 Чт
Мер Москвы Сергей Собянин еще с вечера писал о полетвх дронов на столицу
aimg Маловичко Юлия
Фото: украинский дрон (Getty Images)

Ленинградская область оказалась под атакой неизвестных дронов, с вечера их насчитали более 20 штук - которые удалось сбить. Также беспилотники направлялись на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы в Telegram.

Известно, что в Кирише Ленинградской области дроны атаковали промзону Киришского НПЗ - местные власти подтвердили инцидент. Речь идет то губернаторе региона Александре Дрозденко.

Также в сети пишут, что в Выборге, что также в Ленинградской области, было громко из-за работы ПВО. В сети публикуют фото - на них небо в регионе РФ - красное, очевидно, из-за атаки беспилотников.

Насчет Москвы, о налете дронов в сторону российской столицы писал ее мэр Сергей Собянин.

"Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков". - появлялись подобные сообщения в его Telegram.

Дроны атакуют РФ

Как известно, поселок и железнодорожная станция Усть-Луга была атакована прошлым днем. Сообщалось о пожаре и густом дыму вокруг. Известно, что там был атакован порт.

OSINT-специалисты считают, что это была одна из самых результативных атак на портовую инфраструктуру России с начала войны.

Также сообщалось, что 40% российского нефтебизнеса оказались в убытку из-за украинских атак, ареста танкеров и остановки работы нефтепровода "Дружба".

РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения, - Зеленский
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Кот, корреспондент РБК-Украина. Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой