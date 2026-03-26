Ленинградскую область атакуют дроны, на прицеле и Москва: под ударом промзона НПЗ
Ленинградская область оказалась под атакой неизвестных дронов, с вечера их насчитали более 20 штук - которые удалось сбить. Также беспилотники направлялись на Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы в Telegram.
Известно, что в Кирише Ленинградской области дроны атаковали промзону Киришского НПЗ - местные власти подтвердили инцидент. Речь идет то губернаторе региона Александре Дрозденко.
Также в сети пишут, что в Выборге, что также в Ленинградской области, было громко из-за работы ПВО. В сети публикуют фото - на них небо в регионе РФ - красное, очевидно, из-за атаки беспилотников.
Насчет Москвы, о налете дронов в сторону российской столицы писал ее мэр Сергей Собянин.
"Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков". - появлялись подобные сообщения в его Telegram.
Дроны атакуют РФ
Как известно, поселок и железнодорожная станция Усть-Луга была атакована прошлым днем. Сообщалось о пожаре и густом дыму вокруг. Известно, что там был атакован порт.
OSINT-специалисты считают, что это была одна из самых результативных атак на портовую инфраструктуру России с начала войны.
Также сообщалось, что 40% российского нефтебизнеса оказались в убытку из-за украинских атак, ареста танкеров и остановки работы нефтепровода "Дружба".