У Ленінградській області Росії працює ПВО: місто Кіриши атакують невідомі БпЛА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка в Telegram .

Перше повідомлення про оголошення небезпеки у зв'язку із невідомими безпілотниками у повітряному просторі Ленінградської області з'явилось о 02:40.

Губернатор Дрозденко попередив про ймовірне зниження швидкості мобільного Інтернету та поширив пам'ятку про дії у випадку сигналу "Повітряна небезпека".

Зокрема, у ній радиться залишатись вдома, відійти від вікон чи перейти у приміщення без вікон. Також серед порад - зберігати спокій.

Пізніше у Telegram-каналі Дрозденка з'явилась інформація про роботу ППО в Ленінградській області.

Також він повідомив про пожежу в промисловій зоні міста, яку пожежні почали гасити.

Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих мешканців пише, що під атакою, ймовірно, знаходиться нафтопереробне підприємство "Кіришинафтооргсінтез" (КІНЕФ). Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.