"Ленин и Сталин улыбаются": Сын Трампа обвиняет Twitter в цензуре

Фото: Дональд Трамп с сыном (instagram.com/donaldjtrumpjr)

Сын действующего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Twitter "наступает" на свободу слова в стране. По его словам, мир смеется над Америкой.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он добавил, что "свобода слова мертва и контролируется влиятельными левыми".

"Мир смеется над Америкой, а Мао (Цзэдун - ред.), Ленин и Иосиф Сталин улыбаются. Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента? ", - написал он.

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.



In case i'm next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

I'll let u know where I land. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

Напомним, в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа после того, как увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Кроме того, Twitter заблокировал аккаунт президента США @POTUS. А после этого Twitter заморозил страницу избирательного штаба Дональда Трампа @TeamTrump. Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.