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"Ленин и Сталин улыбаются": Сын Трампа обвиняет Twitter в цензуре

США, Воскресенье 10 января 2021 03:23
"Ленин и Сталин улыбаются": Сын Трампа обвиняет Twitter в цензуре
Фото: Дональд Трамп с сыном (instagram.com/donaldjtrumpjr)
Автор: Даша Харченко

Сын действующего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Twitter "наступает" на свободу слова в стране. По его словам, мир смеется над Америкой.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он добавил, что "свобода слова мертва и контролируется влиятельными левыми".

"Мир смеется над Америкой, а Мао (Цзэдун - ред.), Ленин и Иосиф Сталин улыбаются. Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента? ", - написал он.

Напомним, в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа после того, как увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Кроме того, Twitter заблокировал аккаунт президента США @POTUS. А после этого Twitter заморозил страницу избирательного штаба Дональда Трампа @TeamTrump. Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиTwitterДональд Трамп

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