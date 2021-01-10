"Ленин и Сталин улыбаются": Сын Трампа обвиняет Twitter в цензуре

Сын действующего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Twitter "наступает" на свободу слова в стране. По его словам, мир смеется над Америкой.
Об этом он написал в своем Twitter.
Он добавил, что "свобода слова мертва и контролируется влиятельными левыми".
"Мир смеется над Америкой, а Мао (Цзэдун - ред.), Ленин и Иосиф Сталин улыбаются. Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента? ", - написал он.
The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021
In case i'm next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI
I'll let u know where I land.
Напомним, в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа после того, как увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
Кроме того, Twitter заблокировал аккаунт президента США @POTUS. А после этого Twitter заморозил страницу избирательного штаба Дональда Трампа @TeamTrump. Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.