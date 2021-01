"Ленин и Сталин улыбаются": Сын Трампа обвиняет Twitter в цензуре

Сын действующего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Twitter "наступает" на свободу слова в стране. По его словам, мир смеется над Америкой.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он добавил, что "свобода слова мертва и контролируется влиятельными левыми".

"Мир смеется над Америкой, а Мао (Цзэдун - ред.), Ленин и Иосиф Сталин улыбаются. Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента? ", - написал он.

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.



