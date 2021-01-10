"Ленін і Сталін посміхаються": Син Трампа звинувачує Twitter в цензурі

Фото: Дональд Трамп з сином (instagram.com/donaldjtrumpjr)

Син чинного президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що Twitter "наступає" на свободу слова в країні. За його словами, світ сміється над Америкою.

Про це він написав у своєму Twitter.

Він додав, що "свобода слова мертва і контролюється впливовими лівими".

"Світ сміється над Америкою, а Мао (Цзедун - ред.), Ленін і Йосип Сталін посміхаються. Технологічні гіганти можуть піддати цензурі президента? ", - написав він.

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.



In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

I’ll let u know where I land. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

Нагадаємо, у компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати акаунт президента США Дональда Трампа після того, як побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Крім того, Twitter заблокував обліковий запис президента США @POTUS. А після цього Twitter заморозив сторінку виборчого штабу Дональда Трампа @TeamTrump. Дію облікового запису було припинено після заяви Трампа про те, що Twitter не змусить його замовкнути.