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"Ленін і Сталін посміхаються": Син Трампа звинувачує Twitter в цензурі

США, Неділя 10 січня 2021 03:23
"Ленін і Сталін посміхаються": Син Трампа звинувачує Twitter в цензурі
Фото: Дональд Трамп з сином (instagram.com/donaldjtrumpjr)
Автор: Даша Харченко

Син чинного президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що Twitter "наступає" на свободу слова в країні. За його словами, світ сміється над Америкою.

Про це він написав у своєму Twitter.

Він додав, що "свобода слова мертва і контролюється впливовими лівими".

"Світ сміється над Америкою, а Мао (Цзедун - ред.), Ленін і Йосип Сталін посміхаються. Технологічні гіганти можуть піддати цензурі президента? ", - написав він.

Нагадаємо, у компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати акаунт президента США Дональда Трампа після того, як побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Крім того, Twitter заблокував обліковий запис президента США @POTUS. А після цього Twitter заморозив сторінку виборчого штабу Дональда Трампа @TeamTrump. Дію облікового запису було припинено після заяви Трампа про те, що Twitter не змусить його замовкнути.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиTwitterДональд Трамп

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