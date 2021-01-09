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Трамп отреагировал на то, что Twitter навсегда заблокировал его аккаунт

Суббота 09 января 2021 06:08
Трамп отреагировал на то, что Twitter навсегда заблокировал его аккаунт
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп отреагировал на блокировку своего личного аккаунта в Twitter. Он разместил четыре публикации в официальном профиле президента США.

Об этом пишет CNN.

Трамп раскритиковал решение Twitter и заявил о нарушении свободы слова.

"Сотрудники Twitter скоординировали с демократами и радикальными левыми удаление моего аккаунта со своей платформы, чтобы заставить меня замолчать", - написал Трамп.

Он также добавил, что возможно создаст свою платформу для обмена сообщениями и информацией.

В ответ на критику Трампа Twitter удалил его сообщения из учетной записи @POTUS (President Of The United States, - ред.).

РБК-Украина писало, что в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа после того, как увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Ранее Twitter заблокировал аккаунт президента США на 12 часов и потребовал от него удаления трех записей.

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Новости Украины Политика Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиTwitter

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