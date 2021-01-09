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Трамп лишился еще одного аккаунта в Twitter

Суббота 09 января 2021 11:08
Трамп лишился еще одного аккаунта в Twitter
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Социальная сеть Twitter заморозила страницу избирательного штаба действующего президента Дональда Трампа @TeamTrump. Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.

Об этом сообщает The Verge.

Кроме того, в аккаунте незадолго до заморозки появилось окрашенное в красный цвет изображение логотипа платформы с серпом и молотом.

Трамп лишился еще одного аккаунта в Twitter

Напомним, в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа после того, как увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Кроме того, Twitter заблокировал учетную запись президента США @POTUS.

Ранее соцсеть Twitter пригрозила навсегда заблокировать личный аккаунт Трампа. Twitter заблокировал аккаунт президента США на 12 часов и потребовал от него удаления трех записей.

Напомним, Трамп выполнил требование Twitter после того, как его аккаунт временно заблокировали.

РБК-Украина сообщало, что аккаунты Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram также были заблокированы.

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