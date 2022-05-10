Ленд-лиз для Украины и ракетный обстрел Одессы: новости за 9 мая

США ввели ленд-лиз для Украины, россияне обстреляли Одессу ракетами, Китай предупредил Германию об обострении войны в Украине. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 9 мая - в материале РБК-Украина.

США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о введении ленд-лиза для Украины. Это ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

"Демократы" намерены проголосовать за выделение Украине военной помощи в размере 40 миллиардов долларов. Законопроект вынесут на голосование в Палате представителей уже во вторник.

Оккупанты нанесли по Одессе семь ракетных ударов: один погибший и пятеро ранены

Российские военные выпустили по Одессе семь ракет. В результате атаки погиб человек, еще пятеро получили ранения. Россияне нанесли удар с применением авиации. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь. Также от ракетного удара загорелся торговый центр.

Напомним, последние три дня Одесса подвергается массированным ракетным атакам. Оккупанты запускают ракеты как из Черного моря, так и территории оккупированного Крыма.

Скоро в Украине будет два дня победы, а у кого-то - ни одного: новое обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом. Он заявил, что через 77 лет после окончания Второй мировой войны Россия повторяет ужасные преступления нацистской философии на территории Украины.

"Мы сражаемся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более 8 миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного", - заявил Зеленский. Тем временем Путин упомянул о "спецоперации" в Украине на параде в Москве. Подробности и видео – в материале РБК-Украина.

Макрон предложил Украине альтернативный вариант интеграции в европейское сообщество

Вступление Украины в состав Европейского союза может длиться несколько десятилетий. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды нашу страну.

"Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента", - заявил президент Франции.

"Может стать неуправляемой". Китай предупредил Германию об обострении войны в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил канцлера Германии Олафа Шольца о возможном обострении войны в Украине. Он считает, что конфликт может стать "неуправляемым".

Также Си Цзиньпин пригласил Германию участвовать в "Инициативе глобальной безопасности", о которой Китай начал говорить в конце апреля. Данная концепция основана на принципе "неделимой безопасности", которую активно поддерживает Россия. Согласно этому принципу, ни одно государство не может укреплять свою безопасность за счет других.

В Украину вернутся заморозки: синоптики заявили о "желтом" уровне опасности

Погода в Украине принесет ночные заморозки в ближайшие несколько суток, но впоследствии в страну придет сильное потепление.

Читайте ниже в материале Styler прогноз погоды на ближайшие дни.