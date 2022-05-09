Скоро в Украине будет два дня победы, а у кого-то - ни одного: новое обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом. Он заявил, что через 77 лет после окончания Второй мировой войны Россия повторяет ужасные преступления нацистской философии на территории Украины.

"Мы сражаемся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более 8 миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного", - заявил Зеленский.

Глава государства напомнил, что во Второй мировой войне погибли более 50 млн человек, из них 8 млн - украинцы. Однако Россия пытается присвоить победу себе, забывая о большом вкладе Украины.

"Мы не говорим "можем повторить". Хотеть повторить 2194 дня войны может только сумасшедший. Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они", - сказал президент.