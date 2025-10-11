UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Лекорню пояснив, чому повернувся на посаду прем'єра Франції попри небажання

Фото: прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Новопризначений прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню, який пішов у відставку, але потім знову став головою уряду країни, пояснив причини свого несподіваного повернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Лекорню став прем'єром Франції чотири тижні тому, але 6 жовтня подав у відставку через напруження в новому уряді. Це стало причиною масштабної політичної кризи в країні. Проте вже 10 жовтня стало відомо, що він повертається на посаду.

"У мене немає інших амбіцій, окрім як вивести нас із цієї ситуації, яка об'єктивно дуже складна для всіх", - сказав Лекорню, коментуючи своє повернення.

За словами прем'єра, спочатку він хоче подати на розгляд державний бюджет на наступний рік, щоб не спровокувати низку проблем, а вже потім буде вирішувати проблеми роботи уряду.

Лекорню додав, що йому до 13 жовтня потрібно сформувати новий кабінет міністрів, і він може звернутися до лівих.

 "І тоді або політичні сили допоможуть мені в цьому, і ми будемо працювати разом, або ні", - резюмував він.

Нагадаємо, що 6 жовтня прем'єр Себастьян Лекорню подав Еммануелю Макрону заяву про відставку з посади прем'єр-міністра Франції. Тільки 9 вересня Макрон призначив Лекорню новим прем'єром; у попередньому уряді той обіймав посаду міністра оборони.

Проте вже 10 жовтня у Франції знову відбулися кадрові перестановки на найвищому рівні. Макрон ухвалив рішення повернути на посаду глави уряду політика, який нещодавно подав у відставку і заявляв про намір покинути виконавчу владу - Лекорню. І той прийняв пропозицію.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЕммануель Макрон