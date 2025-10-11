Лекорню пояснив, чому повернувся на посаду прем'єра Франції попри небажання

Лекорню став прем'єром Франції чотири тижні тому, але 6 жовтня подав у відставку через напруження в новому уряді. Це стало причиною масштабної політичної кризи в країні. Проте вже 10 жовтня стало відомо, що він повертається на посаду.

"У мене немає інших амбіцій, окрім як вивести нас із цієї ситуації, яка об'єктивно дуже складна для всіх", - сказав Лекорню, коментуючи своє повернення.

За словами прем'єра, спочатку він хоче подати на розгляд державний бюджет на наступний рік, щоб не спровокувати низку проблем, а вже потім буде вирішувати проблеми роботи уряду.

Лекорню додав, що йому до 13 жовтня потрібно сформувати новий кабінет міністрів, і він може звернутися до лівих.

"І тоді або політичні сили допоможуть мені в цьому, і ми будемо працювати разом, або ні", - резюмував він.