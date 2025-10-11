Лекорню объяснил, почему вернулся на должность премьера Франции несмотря на нежелание

Лекорню стал премьером Франции четыре недели назад, но 6 октября подал в отставку из-за напряженности в новом правительстве. Это стало причиной масштабного политического кризиса в стране. Однако уже 10 октября стало известно, что он возвращается на должность.

"У меня нет других амбиций, кроме как вывести нас из этой ситуации, которая объективно очень сложная для всех", - сказал Лекорню, комментируя свое возвращение.

По словам премьера, сначала он хочет подать на рассмотрение государственный бюджет на следующий год, чтобы не спровоцировать ряд проблем, а уже потом будет решать проблемы работы правительства.

Лекорню добавил, что ему до 13 октября нужно сформировать новый кабинет министров, и он может обратиться к левым.

"И тогда либо политические силы помогут мне в этом, и мы будем работать вместе, либо нет", - резюмировал он.