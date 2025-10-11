ua en ru
Відставка і повернення: Лекорню знову очолив уряд Франції

Франція, Париж, Субота 11 жовтня 2025 00:20
Відставка і повернення: Лекорню знову очолив уряд Франції Ілюстративне фото: Макрон повернув Себастьяна Лекорню на пост прем'єр-міністра Франції (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Франції знову відбулися кадрові перестановки на найвищому рівні. Президент країни Емманюель Макрон ухвалив рішення повернути на посаду глави уряду політика, який нещодавно подав у відставку і заявляв про намір покинути виконавчу владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Єлисейського палацу.

Президент Франції Емманюель Макрон знову затвердив Себастьяна Лекорню на посаду прем'єр-міністра. Це рішення стало несподіваним, оскільки лише чотири дні тому Лекорню офіційно пішов у відставку і публічно заявляв, що не має наміру продовжувати керувати урядом.

Єлисейський палац повідомив про нове призначення одразу після того, як сплив 48-годинний термін, який Макрон відвів собі для вибору наступника. У підсумку глава держави вирішив не шукати нового кандидата і довірив пост колишньому прем'єру.

Політичний контекст

Рішення Макрона експерти пов'язують із відсутністю компромісної фігури, здатної швидко стабілізувати кабінет міністрів. Після відставки Лекорню політична сцена Франції опинилася в стані невизначеності.

Нагадуємо, що Бюро Національної асамблеї Франції відхилило ініціативу партії "Непокірна Франція" про імпічмент президента Еммануеля Макрона. Як повідомляє видання, документ підтримали 104 депутати лівих сил, серед яких представники груп "Екологічна і соціальна" та "Соціалісти і споріднені".

Зазначимо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про важливість дотримання міжнародного права під час обговорення ідеї "репараційного кредиту" для України на суму 140 млрд євро. На полях саміту лідерів ЄС у Копенгагені він підтримав позицію прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера, який раніше розкритикував ініціативу Єврокомісії.

