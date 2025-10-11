Відставка і повернення: Лекорню знову очолив уряд Франції

У Франції знову відбулися кадрові перестановки на найвищому рівні. Президент країни Емманюель Макрон ухвалив рішення повернути на посаду глави уряду політика, який нещодавно подав у відставку і заявляв про намір покинути виконавчу владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Єлисейського палацу.

Президент Франції Емманюель Макрон знову затвердив Себастьяна Лекорню на посаду прем'єр-міністра. Це рішення стало несподіваним, оскільки лише чотири дні тому Лекорню офіційно пішов у відставку і публічно заявляв, що не має наміру продовжувати керувати урядом.

Єлисейський палац повідомив про нове призначення одразу після того, як сплив 48-годинний термін, який Макрон відвів собі для вибору наступника. У підсумку глава держави вирішив не шукати нового кандидата і довірив пост колишньому прем'єру.

Політичний контекст

Рішення Макрона експерти пов'язують із відсутністю компромісної фігури, здатної швидко стабілізувати кабінет міністрів. Після відставки Лекорню політична сцена Франції опинилася в стані невизначеності.