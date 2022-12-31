Легше будувати з "нуля". Бахмут як місто більше не існує, - Буданов

За його словами, військова ситуація у Бахмуті не катастрофічна.

"Там катастрофа саме місто... Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з "нуля", ніж відбудовувати", - сказав він.

Керівник ГУР зазначив, що росіяни зруйнували Бахмут та зробили абсолютно не придатним до життя чергове місто.

Нагадаємо, нещодавно Буданов відвідав передові позиції українських військових у Бахмуті.

Окрім того, керівник ГУР пояснював, чому окупанти так прагнуть захопити Бахмут.

Тим часом у Генштабі повідомляли, що ЗСУ кожен день відбивають до 20 атак загарбників на Бахмутському напрямку.

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