Легче строить с "нуля". Бахмут как город больше не существует, - Буданов

По его словам, военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая.

"Там катастрофа сам город... Но по моему пониманию, этот город в принципе больше как город не существует. Определенные районы восстановлению точно не подлежат. Я не строитель, однако этот город легче уже делать с "нуля", чем отстраивать", - сказал он.

Руководитель ГУР отметил, что россияне разрушили Бахмут и сделали совершенно непригодным для жизни очередной город.

Напомним, недавно Буданов посетил передовые позиции украинских военных в Бахмуте.

Кроме того, руководитель ГУР объяснял, почему оккупанты так стремятся захватить Бахмут.

Между тем, в Генштабе сообщали, что ВСУ каждый день отбивают до 20 атак захватчиков на Бахмутском направлении.

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