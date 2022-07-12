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LEGO полностью прекращает работу в России

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Москва, Вторник 12 июля 2022 13:39
LEGO полностью прекращает работу в России Фото: LEGO полностью прекращает работу в России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Датский производитель конструкторов LEGO полностью уходит с российского рынка. В частности, компания останавливает коммерческую деятельность в стране и прекращает отношения с главным партнером в России - Inventive Retail Group.

Об этом заявил гендиректор российского подразделения LEGO Евгений Чихачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Inc.

"Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group", - заявил он.

По его словам, московское подразделение компании сократило 70 своих сотрудников и предоставило им выходные пособия.

До полномасштабного вторжения в Украину в России работал 81 сертифицированный магазин LEGO под управлением IRG.

Напомним, ранее компания Coca-Cola HBC объявила о прекращении продаж на территории России.

Ранее стало известно, что в России уже провели "импортозамещение" продукции Coca-Cola. Отечественный аналог известной газировки будут производить на Ямале.

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