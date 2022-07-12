LEGO повністю припиняє роботу в Росії
Данський виробник конструкторів LEGO повністю йде з російського ринку. Зокрема, компанія зупиняє комерційну діяльність в країні і припиняє відносини з головним партнером в Росії - Inventive Retail Group.
Про це заявив гендиректор російського підрозділу LEGO Євген Чихачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Inc.
"Враховуючи триваючі істотні порушення операційного середовища, ми прийняли рішення припинити комерційну діяльність в Росії на невизначений термін. Це включає в себе припинення роботи більшої частини нашої московської команди і наше партнерство з Inventive Retail Group", - заявив він.
За його словами, Московський підрозділ компанії скоротив 70 своїх співробітників і надав їм вихідну допомогу.
До повномасштабного вторгнення в Україну в Росії працював 81 сертифікований магазин LEGO під управлінням IRG.
Нагадаємо, раніше компанія Coca-Cola HBC оголосила про припинення продажів на території Росії.
Раніше стало відомо, що у Росії вже провели "імпортозаміщення" продукції Coca-Cola. Вітчизняний аналог відомої газованої води вироблятимуть на Ямалі.