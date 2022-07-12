ru ua
Вт, 12 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

LEGO повністю припиняє роботу в Росії

Новость на русском →
Москва, Вівторок 12 липня 2022 13:39
LEGO повністю припиняє роботу в Росії Фото: LEGO повністю припиняє роботу в Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Данський виробник конструкторів LEGO повністю йде з російського ринку. Зокрема, компанія зупиняє комерційну діяльність в країні і припиняє відносини з головним партнером в Росії - Inventive Retail Group.

Про це заявив гендиректор російського підрозділу LEGO Євген Чихачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Inc.

"Враховуючи триваючі істотні порушення операційного середовища, ми прийняли рішення припинити комерційну діяльність в Росії на невизначений термін. Це включає в себе припинення роботи більшої частини нашої московської команди і наше партнерство з Inventive Retail Group", - заявив він.

За його словами, Московський підрозділ компанії скоротив 70 своїх співробітників і надав їм вихідну допомогу.

До повномасштабного вторгнення в Україну в Росії працював 81 сертифікований магазин LEGO під управлінням IRG.

Нагадаємо, раніше компанія Coca-Cola HBC оголосила про припинення продажів на території Росії.

Раніше стало відомо, що у Росії вже провели "імпортозаміщення" продукції Coca-Cola. Вітчизняний аналог відомої газованої води вироблятимуть на Ямалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
DAILY
Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує