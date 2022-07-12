LEGO повністю припиняє роботу в Росії

Данський виробник конструкторів LEGO повністю йде з російського ринку. Зокрема, компанія зупиняє комерційну діяльність в країні і припиняє відносини з головним партнером в Росії - Inventive Retail Group.

Про це заявив гендиректор російського підрозділу LEGO Євген Чихачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Inc .

"Враховуючи триваючі істотні порушення операційного середовища, ми прийняли рішення припинити комерційну діяльність в Росії на невизначений термін. Це включає в себе припинення роботи більшої частини нашої московської команди і наше партнерство з Inventive Retail Group", - заявив він.

За його словами, Московський підрозділ компанії скоротив 70 своїх співробітників і надав їм вихідну допомогу.

До повномасштабного вторгнення в Україну в Росії працював 81 сертифікований магазин LEGO під управлінням IRG.