Легкий рецепт картопляних "човників" з м'ясом: це ідеальний варіант для вечері

Печена картопля з м’ясом - це одна з найкращих страв, яку легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів. Названо перевірений рецепт, що поєднує простоту приготування та насичений смак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал дієтолога Тетяни Лакусти.
Інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
Картоплю спочатку потрібно нарізати кільцями. Далі нарізаємо болгарський перець, а цвітну капусту ділимо на суцвіття. Все кладемо у велику миску та заправляємо оливковою олією, діжонською гірчицею та улюбленими спеціями.
Викладаємо овочі шарами у заздалегідь підготовлені човники з пергаменту. Зверху викладаємо філе стегна курки і запікаємо при 200 градусах до румʼяної скоринки.
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