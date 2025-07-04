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Легкий рецепт картопляних "човників" з м'ясом: це ідеальний варіант для вечері

Рецепт смачної запеченої картоплі з м'ясом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Печена картопля з м’ясом - це одна з найкращих страв, яку легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів. Названо перевірений рецепт, що поєднує простоту приготування та насичений смак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал дієтолога Тетяни Лакусти.

Картопляні "човники" з мʼясом: простий рецепт

Інгредієнти:

  • картопля - 8 шт.
  • болгарський перець - 1 шт.
  • цвітна капуста 
  • оливкова олія
  • діжонська гірчиця - 2 ч.л
  • спеції - до смаку
  • куряче стегно - 4 шт.

Легкий спосіб приготування

Картоплю спочатку потрібно нарізати кільцями. Далі нарізаємо болгарський перець, а цвітну капусту ділимо на суцвіття. Все кладемо у велику миску та заправляємо оливковою олією, діжонською гірчицею та улюбленими спеціями.

Викладаємо овочі шарами у заздалегідь підготовлені човники з пергаменту. Зверху викладаємо філе стегна курки і запікаємо при 200 градусах до румʼяної скоринки.

Рецепт печеної картоплі з м'ясом (фото: кадр з відео)

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