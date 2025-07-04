Легкий рецепт картопляних "човників" з м'ясом: це ідеальний варіант для вечері

Картопляні "човники" з мʼясом: простий рецепт

Інгредієнти:

картопля - 8 шт.

болгарський перець - 1 шт.

цвітна капуста

оливкова олія

діжонська гірчиця - 2 ч.л

спеції - до смаку

куряче стегно - 4 шт.

Легкий спосіб приготування

Картоплю спочатку потрібно нарізати кільцями. Далі нарізаємо болгарський перець, а цвітну капусту ділимо на суцвіття. Все кладемо у велику миску та заправляємо оливковою олією, діжонською гірчицею та улюбленими спеціями.

Викладаємо овочі шарами у заздалегідь підготовлені човники з пергаменту. Зверху викладаємо філе стегна курки і запікаємо при 200 градусах до румʼяної скоринки.

Рецепт печеної картоплі з м'ясом (фото: кадр з відео)