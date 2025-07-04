Легкий рецепт картофельных "лодочек" с мясом: это идеальный вариант для ужина

Печеный картофель с мясом - это одно из лучших блюд, которое легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Назван проверенный рецепт, сочетающий простоту приготовления и насыщенный вкус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.
Ингредиенты:
Легкий способ приготовления
Картофель сначала нужно нарезать кольцами. Далее нарезаем болгарский перец, а цветную капусту делим на соцветия. Все кладем в большую миску и заправляем оливковым маслом, дижонской горчицей и любимыми специями.
Выкладываем овощи слоями в заранее подготовленные лодочки из пергамента. Сверху выкладываем филе бедра курицы и запекаем при 200 градусах до румяной корочки.
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