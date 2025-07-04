Легкий рецепт картофельных "лодочек" с мясом: это идеальный вариант для ужина

Картофельные "лодочки" с мясом: простой рецепт

Ингредиенты:

картофель - 8 шт.

болгарский перец - 1 шт.

цветная капуста

оливковое масло

дижонская горчица - 2 ч.л

специи - по вкусу

куриное бедро - 4 шт.

Легкий способ приготовления

Картофель сначала нужно нарезать кольцами. Далее нарезаем болгарский перец, а цветную капусту делим на соцветия. Все кладем в большую миску и заправляем оливковым маслом, дижонской горчицей и любимыми специями.

Выкладываем овощи слоями в заранее подготовленные лодочки из пергамента. Сверху выкладываем филе бедра курицы и запекаем при 200 градусах до румяной корочки.

Рецепт печеного картофеля с мясом (фото: кадр из видео)