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Легкий рецепт картофельных "лодочек" с мясом: это идеальный вариант для ужина

Рецепт вкусной запеченной картошки с мясом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Печеный картофель с мясом - это одно из лучших блюд, которое легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Назван проверенный рецепт, сочетающий простоту приготовления и насыщенный вкус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.

Картофельные "лодочки" с мясом: простой рецепт

Ингредиенты:

  • картофель - 8 шт.
  • болгарский перец - 1 шт.
  • цветная капуста
  • оливковое масло
  • дижонская горчица - 2 ч.л
  • специи - по вкусу
  • куриное бедро - 4 шт.

Легкий способ приготовления

Картофель сначала нужно нарезать кольцами. Далее нарезаем болгарский перец, а цветную капусту делим на соцветия. Все кладем в большую миску и заправляем оливковым маслом, дижонской горчицей и любимыми специями.

Выкладываем овощи слоями в заранее подготовленные лодочки из пергамента. Сверху выкладываем филе бедра курицы и запекаем при 200 градусах до румяной корочки.

Рецепт печеного картофеля с мясом (фото: кадр из видео)

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