Легкий мороз, небольшой снег и гололед: какой будет погода в Украине 29 декабря

В Украине в понедельник, 29 декабря, ожидается небольшой снег и гололед. Днем от 4 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

В Киеве и области завтра будет облачно. Ожидается снег, а на дорогах гололед.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах до 9° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем юге 1-4° тепла.

Завтра в Украине будет облачно. Умеренный, днем на западе, юго-западе страны местами небольшой снег. На дорогах гололед.

Напомним, 26 декабря снегопад накрыл почти всю Украину, из-за чего коммунальщики работали в усиленном режиме. В сети активно распространяли яркие фото и видео городов, утонувших в белоснежном покрывале.

Также синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на выходные и дальше. По их прогнозу настоящую зиму следует ожидать на Новый год.