Легкий, як хмаринка: рецепт ніжного меренгово рулету з полуницею

Меренговий рулет з полуничною начинкою

Заздалегідь для приготування рулету підготуйте такі продукти:

білки з яєць - 6 шт. (200 г)

цукрова пудра - 250 г

дрібка солі та лимонної кислоти

кукурудзяний крохмаль - 30 г

Для полуничної начинки:

полуниця - 250 г

цукор - 1 ст.л

крохмаль - 1 ч.л

маскарпоне - 300 г

вершки 33% - 60 мл

цукрова пудра - 20 г

Простий спосіб приготування

Яйця мають бути кімнатної температури, коли відділяєте від жовтків білки - не має потрапити жодна капля жовтка, інакше білки не зіб’ються.

Після цього білки збиваємо міксером 1 хв. Додаємо цукрову пудру, дрібку солі і лимонної кислоти і збиваємо до піків - це приблизно 10-12 хв. Додаємо крохмаль, збиваємо на малих оборотах ще 1 хв і готово.

Масу переливаємо на деко, застелене пергаментом. Потрібно якісний пергамент який не прилипає. Розрівнюємо і робимо середньої товщини корж

В духовці випікаємо при 150 С 35-40 хв. Час приготування залежить від духовки. Готовий корж, має бути з твердою верхньою скоринкою, яка тріскається при натисканні пальцем.

Діла виймаємо деко, зверху кладемо на корж пергамент і перевертаємо на стіл.

Для начинки в блендер покладіть полуницю, цукор і перебийте в пюре. Перелийте в каструлю, додайте крохмаль, перемішуючи проварюйте до загустіння.

За допомогою міксеру збийте маскарпоне, пудру і вершки протягом 1 хвилини. Змастіть полуничною начинкою поверхню коржа і шаром із крему.

Меренговий рулет з полуницею (фото: кадр з відео)

Скрутіть корж в рулет. Кремом, що лишився, змастіть верхівку та прикрасьте ягодами та м’ятою.

Дайте настоятись 1-2 години в холодильнику і можна їсти. Час приготування рулету - 70 хв та кілька годин на стабілізацію.

У 100 г такого рулету:

калорій - 238

білки - 3,5 г

жири - 9,5 г

вуглеводи - 34 г

Меренговий рулет з полуницею (фото: кадр з відео)