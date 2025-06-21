Легкий, как облачко: рецепт нежного меренгово рулета с клубникой

Настоящий летний деликатес - нежный меренговый рулет с клубникой. Сладкий, хрустящий снаружи и невероятно воздушный внутри, он покорит сердце каждого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Предварительно для приготовления рулета подготовьте следующие продукты:
Для клубничной начинки:
Простой способ приготовления
Яйца должны быть комнатной температуры, когда отделяете от желтков белки - не должно попасть ни одна капля желтка, иначе белки не собьются.
После этого белки взбиваем миксером 1 мин. Добавляем сахарную пудру, щепотку соли и лимонной кислоты и взбиваем до пиков - это примерно 10-12 мин. Добавляем крахмал, взбиваем на малых оборотах еще 1 мин и готово.
Массу переливаем на противень, застеленный пергаментом. Нужно качественный пергамент который не прилипает. Разравниваем и делаем средней толщины корж
В духовке выпекаем при 150 С 35-40 мин. Время приготовления зависит от духовки. Готовый корж, должен быть с твердой верхней корочкой, которая трескается при нажатии пальцем.
Делаем вынимаем противень, сверху кладем на корж пергамент и переворачиваем на стол.
Для начинки в блендер положите клубнику, сахар и перебейте в пюре. Перелейте в кастрюлю, добавьте крахмал, перемешивая проваривайте до загустения.
С помощью миксера взбейте маскарпоне, пудру и сливки в течение 1 минуты. Смажьте клубничной начинкой поверхность коржа и слоем из крема.
Сверните корж в рулет. Кремом, что остался, смажьте верхушку и украсьте ягодами и мятой.
Дайте настояться 1-2 часа в холодильнике и можно есть. Время приготовления рулета - 70 мин и несколько часов на стабилизацию.
В 100 г такого рулета:
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