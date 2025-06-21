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Легкий, как облачко: рецепт нежного меренгово рулета с клубникой

Вкусный меренговый рулет, который сможет приготовить каждый (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Настоящий летний деликатес - нежный меренговый рулет с клубникой. Сладкий, хрустящий снаружи и невероятно воздушный внутри, он покорит сердце каждого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Меренговый рулет с клубничной начинкой

Предварительно для приготовления рулета подготовьте следующие продукты:

  • белки из яиц - 6 шт. (200 г)
  • сахарная пудра - 250 г
  • щепотка соли и лимонной кислоты
  • кукурузный крахмал - 30 г

Для клубничной начинки:

  • клубника - 250 г
  • сахар - 1 ст.л
  • крахмал - 1 ч.л
  • маскарпоне - 300 г
  • сливки 33% - 60 мл
  • сахарная пудра - 20 г

Простой способ приготовления

Яйца должны быть комнатной температуры, когда отделяете от желтков белки - не должно попасть ни одна капля желтка, иначе белки не собьются.

После этого белки взбиваем миксером 1 мин. Добавляем сахарную пудру, щепотку соли и лимонной кислоты и взбиваем до пиков - это примерно 10-12 мин. Добавляем крахмал, взбиваем на малых оборотах еще 1 мин и готово.

Массу переливаем на противень, застеленный пергаментом. Нужно качественный пергамент который не прилипает. Разравниваем и делаем средней толщины корж

В духовке выпекаем при 150 С 35-40 мин. Время приготовления зависит от духовки. Готовый корж, должен быть с твердой верхней корочкой, которая трескается при нажатии пальцем.

Делаем вынимаем противень, сверху кладем на корж пергамент и переворачиваем на стол.

Для начинки в блендер положите клубнику, сахар и перебейте в пюре. Перелейте в кастрюлю, добавьте крахмал, перемешивая проваривайте до загустения.

С помощью миксера взбейте маскарпоне, пудру и сливки в течение 1 минуты. Смажьте клубничной начинкой поверхность коржа и слоем из крема.

Меренговый рулет с клубникой (фото: кадр из видео)

Сверните корж в рулет. Кремом, что остался, смажьте верхушку и украсьте ягодами и мятой.

Дайте настояться 1-2 часа в холодильнике и можно есть. Время приготовления рулета - 70 мин и несколько часов на стабилизацию.

В 100 г такого рулета:

  • калорий - 238
  • белки - 3,5 г
  • жиры - 9,5 г
  • углеводы - 34 г

Меренговый рулет с клубникой (фото: кадр из видео)

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