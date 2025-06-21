Легкий, как облачко: рецепт нежного меренгово рулета с клубникой

Меренговый рулет с клубничной начинкой

Предварительно для приготовления рулета подготовьте следующие продукты:

белки из яиц - 6 шт. (200 г)

сахарная пудра - 250 г

щепотка соли и лимонной кислоты

кукурузный крахмал - 30 г

Для клубничной начинки:

клубника - 250 г

сахар - 1 ст.л

крахмал - 1 ч.л

маскарпоне - 300 г

сливки 33% - 60 мл

сахарная пудра - 20 г

Простой способ приготовления

Яйца должны быть комнатной температуры, когда отделяете от желтков белки - не должно попасть ни одна капля желтка, иначе белки не собьются.

После этого белки взбиваем миксером 1 мин. Добавляем сахарную пудру, щепотку соли и лимонной кислоты и взбиваем до пиков - это примерно 10-12 мин. Добавляем крахмал, взбиваем на малых оборотах еще 1 мин и готово.

Массу переливаем на противень, застеленный пергаментом. Нужно качественный пергамент который не прилипает. Разравниваем и делаем средней толщины корж

В духовке выпекаем при 150 С 35-40 мин. Время приготовления зависит от духовки. Готовый корж, должен быть с твердой верхней корочкой, которая трескается при нажатии пальцем.

Делаем вынимаем противень, сверху кладем на корж пергамент и переворачиваем на стол.

Для начинки в блендер положите клубнику, сахар и перебейте в пюре. Перелейте в кастрюлю, добавьте крахмал, перемешивая проваривайте до загустения.

С помощью миксера взбейте маскарпоне, пудру и сливки в течение 1 минуты. Смажьте клубничной начинкой поверхность коржа и слоем из крема.

Меренговый рулет с клубникой (фото: кадр из видео)

Сверните корж в рулет. Кремом, что остался, смажьте верхушку и украсьте ягодами и мятой.

Дайте настояться 1-2 часа в холодильнике и можно есть. Время приготовления рулета - 70 мин и несколько часов на стабилизацию.

В 100 г такого рулета:

калорий - 238

белки - 3,5 г

жиры - 9,5 г

углеводы - 34 г

Меренговый рулет с клубникой (фото: кадр из видео)