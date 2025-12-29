"Легкі гроші" і порожній гаманець: українців попередили про аферу зі спортивними ставками

Бажання швидко заробити дедалі частіше обертається фінансовими втратами. Шахраї через соцмережі пропонують українцям "гарантований" виграш на спортивних ставках. Насправді ж люди залишаються без грошей.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості.
Афера зазвичай розгортається за одним і тим самим сценарієм:
Експерти радять пам’ятати: ставки в Україні можуть робити лише повнолітні особи, а легальних букмекерських контор небагато. Обов’язкова умова - українська ліцензія. Навіть справжня ліцензія іншої країни не захистить у разі шахрайства.
Також варто перевіряти компанію через Єдиний державний реєстр юридичних осіб.
Про небезпеку свідчать такі сигнали:
Легких грошей не існує. Якщо вам обіцяють гарантований заробіток - це майже завжди шахрайська пастка. Для додаткового доходу фахівці радять обирати лише офіційне працевлаштування та перевірені вакансії.
Читайте також про те, що українців, які шукають додатковий заробіток, попередили про небезпечну шахрайську схему. Йдеться про буцімто легкий "пасивний дохід" за доступ до банківської картки або рахунку.
Раніше ми писали про небезпечну аферу з опитуванням "від банку" та пояснювали, як розпізнати фейкові оголошення про оренду житла.