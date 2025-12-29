"Легкие деньги" и пустой кошелек: украинцев предупредили об афере со спортивными ставками

Желание быстро заработать все чаще оборачивается финансовыми потерями. Мошенники через соцсети предлагают украинцам "гарантированный" выигрыш на спортивных ставках. На самом же деле люди остаются без денег.
Афера обычно разворачивается по одному и тому же сценарию:
Эксперты советуют помнить: ставки в Украине могут делать только совершеннолетние лица, а легальных букмекерских контор немного. Обязательное условие - украинская лицензия. Даже настоящая лицензия другой страны не защитит в случае мошенничества.
Также стоит проверять компанию через Единый государственный реестр юридических лиц.
Об опасности свидетельствуют следующие сигналы:
Легких денег не существует. Если вам обещают гарантированный заработок - это почти всегда мошенническая ловушка. Для дополнительного дохода специалисты советуют выбирать только официальное трудоустройство и проверенные вакансии.
