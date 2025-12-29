"Легкие деньги" и пустой кошелек: украинцев предупредили об афере со спортивными ставками

Как работает схема

Афера обычно разворачивается по одному и тому же сценарию:

в соцсетях или мессенджерах человеку поступает предложение "подзаработать" на ставках;

обещают 100% выигрыш или даже ставку на "договорной матч";

пользователь делает ставку, после чего в личном кабинете видит "мгновенный выигрыш";

при попытке вывести средства трансакцию сначала одобряют, а затем отменяют;

пострадавшему объясняют: для получения денег нужно оплатить комиссию, налог или страховку;

после первой оплаты появляется новое требование - и так до тех пор, пока человек не остановится или не потеряет все деньги.

На что стоит обратить внимание

Эксперты советуют помнить: ставки в Украине могут делать только совершеннолетние лица, а легальных букмекерских контор немного. Обязательное условие - украинская лицензия. Даже настоящая лицензия другой страны не защитит в случае мошенничества.

Также стоит проверять компанию через Единый государственный реестр юридических лиц.

Признаки мошенничества

Об опасности свидетельствуют следующие сигналы:

не требуют документы для подтверждения совершеннолетия;

обещают гарантированный выигрыш;

предлагают ставки на "договорные матчи" (в Украине это уголовное преступление);

после каждого "выигрыша" требуют новые комиссии для вывода средств.

Главное правило

Легких денег не существует. Если вам обещают гарантированный заработок - это почти всегда мошенническая ловушка. Для дополнительного дохода специалисты советуют выбирать только официальное трудоустройство и проверенные вакансии.