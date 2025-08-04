Легка поза з йоги, яка допомагає позбутися стресу всього за кілька хвилин
Певна поза з йоги може сприяти швидкому зниженню рівня стресу та тривожності. Йдеться про техніку, яку легко виконати навіть без спеціальної підготовки - вона активує парасимпатичну нервову систему й допомагає організму перейти в стан спокою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Express.
Як правильно виконати
Викладач йоги Бретт Ларкін поділився технікою, яка може швидко та ефективно заспокоїти вас. Все що потрібно зробити - це лягти на спину та обпертися ногами на стіну. Ця позиція допомагає підтримувати кровообіг, заспокоювати нервову систему та знижувати частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск.
"Люди часто думають, що їм потрібно присвятити себе годинному заняттю йогою, щоб справді відчути переваги. Але насправді варто виділяти десять хвилин щодня зі свого графіка, щоб провести їх у такій позі", - пояснила експерт.
Цей рух - автоматичне перезавантаження нервової системи, який нічого не коштує, легкодоступний і водночас глибоко заспокоює.
Поза з йоги, яка заспокоює (фото: Freepik)
Вплив на організм
Швидко знижує частоту серцевих скорочень
Підняття ніг повертає кров до серця, що допомагає регулювати серцево-судинну систему та зменшувати стрес.
Заспокоює нервову систему
Таке м’яке перевертання надає сигнал тілу, даючи йому знати, що ви в безпеці. Це активує парасимпатичну нервову систему та зніме будь-яку напругу.
Зменшує набряки та втому
Якщо ви цілий день на ногах, то ця поза полегшує відчуття втоми та важкості в ногах і сприяє лімфодренажу.
Вправи можна робити майже будь-де, що теж є великою перевагою. Щоб виконати цю позу, вам потрібно буде встати зі свого місця та відійти від ноутбука, саме це дуже корисно для тих, хто працює з дому та може забувати робити перерви.
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