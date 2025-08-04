Легкая поза из йоги, которая помогает избавиться от стресса всего за несколько минут

Определенная поза из йоги может способствовать быстрому снижению уровня стресса и тревожности. Речь идет о технике, которую легко выполнить даже без специальной подготовки - она активирует парасимпатическую нервную систему и помогает организму перейти в состояние покоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Express .

Как правильно выполнить

Преподаватель йоги Бретт Ларкин поделился техникой, которая может быстро и эффективно успокоить вас. Все что нужно сделать - это лечь на спину и опереться ногами на стену. Эта позиция помогает поддерживать кровообращение, успокаивать нервную систему и снижать частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

"Люди часто думают, что им нужно посвятить себя часовому занятию йогой, чтобы действительно почувствовать преимущества. Но на самом деле стоит выделять десять минут ежедневно из своего графика, чтобы провести их в такой позе", - пояснила эксперт.

Это движение - автоматическая перезагрузка нервной системы, которое ничего не стоит, легкодоступно и в то же время глубоко успокаивает.

Поза из йоги, которая успокаивает (фото: Freepik)

Влияние на организм

Быстро снижает частоту сердечных сокращений

Поднятие ног возвращает кровь к сердцу, что помогает регулировать сердечно-сосудистую систему и уменьшать стресс.

Успокаивает нервную систему

Такое мягкое переворачивание дает сигнал телу, давая ему знать, что вы в безопасности. Это активирует парасимпатическую нервную систему и снимет любое напряжение.

Уменьшает отеки и усталость

Если вы целый день на ногах, то эта поза облегчает чувство усталости и тяжести в ногах и способствует лимфодренажу.