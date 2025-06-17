"Легка мішень": Трамп вибухнув погрозами до верховного лідера Ірану

Лідер США у своєму пості зауважив, що "ми" точно знаємо, де ховається так званий "верховний лідер".

"Він є легкою мішенню, але там він у безпеці. Ми не збираємося його усувати (вбивати!), принаймні поки що", - наголосив він.

Водночас Трамп зауважив, що не хоче, щоб ракети влучали в цивільних осіб або американських солдатів.

"Наше терпіння вичерпується. Дякуємо за увагу до цього питання!", - завершив він свій пост.

Незабаром після цього він опублікував наступний допис, в якому просто було написано: "БЕЗУМОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ!".