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"Легкая мишень": Трамп разразился угрозами к верховному лидеру Ирана

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп пригрозил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, отметив, что тот является, якобы, легкой мишенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Truth Social.

Лидер США в своем посте отметил, что "мы" точно знаем, где скрывается так называемый "верховный лидер".

"Он является легкой мишенью, но там он в безопасности. Мы не собираемся его устранять (убивать!), по крайней мере пока", - подчеркнул он.

В то же время Трамп отметил, что не хочет, чтобы ракеты попадали в гражданских лиц или американских солдат.

"Наше терпение исчерпывается. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - завершил он свой пост.

Вскоре после этого он опубликовал следующее сообщение, в котором просто было написано: "БЕЗУМНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!".

Трамп и конфликт на Ближнем Востоке

Заметим, что на фоне непонятной до сих пор ситуации относительно того, присоединятся ли Соединенные Штаты к ударам Израиля против Исламской Республики, Трамп сегодня заявил, что "мы" контролируем небо над Ираном.

Однако в своем заявлении он так и не объяснил, кто именно кроется под словом "мы".

Стоит заметить, что впервые о том, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном, Трамп заявил через два дня после обострения военного конфликта на Ближнем Востоке, а именно 15 июня.

До этого же государственный секретарь США Марко Рубио сообщал, что США не участвуют в операции Израиля против Ирана, а также отметил, что Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.

Ранее сегодня Axios также сообщил, что американский президент созвал свою команду по национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильИранДональд Трамп