О легитимности Лукашенко и отмене санкций не может быть и речи, - президент Литвы
О легитимности Александра Лукашенко и отмене санкций не может быть и речи. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Ни об отмене санкций, ни о легитимности Лукашенко, ни о его режиме не может быть и речи", - цитирует издание Науседу.
Президент напомнил, что санкции против режима Лукашенко вводились в то время, когда массово нарушались права белорусов. Он также добавил, что Евросоюз уже начал реагировать на гибридную атаку с использованием мигрантов, организованную властями Беларуси.
"Так что ни о каком признании Лукашенко президентом Беларуси не может быть и речи, потому что выборы 2020 года были незаконными, сфальсифицированными, а результат неузнаваем", - уточнил Науседа.
Комментируя миграционный кризис на границе ЕС литовский президент отметил, что его решение заключается в возвращении мигрантов домой. Однако, признал Науседа, без участия Лукашенко разрешить эту ситуацию практически невозможно.
Напомним, в августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, результаты которых не признали в ЕС, США и ряде стран.
Отметим, США и ЕС готовят новые санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей.