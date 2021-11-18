Про легітимність Лукашенка та скасування санкцій не може бути й мови, - президент Литви

Про легітимність Олександра Лукашенка та скасування санкцій не може бути й мови. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Ні про скасування санкцій, ні про легітимність Лукашенка, ні про його режим не може бути й мови", - цитує видання Науседу.

Президент нагадав, що санкції проти режиму Лукашенка вводилися в той час, коли масово порушувалися права білорусів. Він також додав, що Євросоюз вже почав реагувати на гібридну атаку з використанням мігрантів, організовану владою Білорусі.

"Так що ні про яке визнання Лукашенка президентом Білорусі не може бути й мови, тому що вибори 2020 року були незаконними, сфальсифікованими, а результат невпізнанний", - уточнив Науседа.

Коментуючи міграційну кризу на кордоні ЄС литовський президент зазначив, що його рішення полягає в поверненні мігрантів додому. Однак, визнав Науседа, без участі Лукашенка вирішити цю ситуацію практично неможливо.