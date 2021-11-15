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США готовят новые санкции против Беларуси из-за мигрантов на границе

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Вашингтон, Понедельник 15 ноября 2021 22:34
США готовят новые санкции против Беларуси из-за мигрантов на границе Фото: спикер Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США готовят новый пакет санкций в отношении Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей. В этом вопросе Вашингтон тесно взаимодействует с союзниками в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим новые санкции. Мы продолжим привлекать к ответственности режим Александра Лукашенко за продолжающиеся атаки на демократию, нарушения прав человека и международные норма", - сказал Прайс в ходе брифинга.

По его словам, США продолжат координировать свои действия с союзниками в Европе по вопросу дальнейших шагов в отношении белорусских властей.

Напомним, накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о полном согласовании пятого пакета санкций против Беларуси, который вступит в силу в ближайшие дни.

Отметим, ранее сообщалось, что в "черные списки" ЕС могут попасть до 40 человек и организаций Беларуси.

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