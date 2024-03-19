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Легіон "Свобода Росії" показав відео знищення засобів зв'язку в Бєлгородській області

Архівне фото: Росіяни знищують засоби зв'язку окупантів у Бєлгородській області (t-me-legionoffreedom)
Автор: Дмитро Браславський

Російські добровольці, які здійснили рейд у Бєлгородську область, продовжують знищувати важливу техніку армії РФ. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон "Свобода Росії".

Зазначається, що бійці знищують пріоритетні цілі на околицях Журавлівки в Білгородській області.

За їхніми словами, йдеться про системи спостереження та засоби зв'язку армії РФ, які вдається "мінусувати" за допомогою дронів.

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Також 16 березня, в Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міністерство оборони Росії відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Джерела РБК-Україна у розвідці повідомляли раніше, що російська влада блокує евакуацію цивільних у регіоні.

За словами начальника штабу "Російського добровольчого корпусу" Олександра Фортуни, РДК планує далі проводити наступальні дії в рамках свого рейду на територію РФ.

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