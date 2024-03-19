Легион "Свобода России" показал видео уничтожения средств связи в Белгородской области

Отмечается, что бойцы уничтожают приоритетные цели в окрестностях Журавлевки в Белгородской области.

По их словам, речь идет о системах наблюдения и средствах связи армии РФ, которые удается "минусовать" с помощью дронов.

Рейд российских добровольцев

Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Также 16 марта, в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Министерство обороны России отчиталось об "успешной" работе ПВО. Источники РБК-Украина в разведке сообщали ранее, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в регионе.

По словам начальника штаба "Русского добровольческого корпуса" Александра Фортуны, РДК планирует дальше проводить наступательные действия в рамках своего рейда на территорию РФ.