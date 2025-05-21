Легендарний Пак'яо повернеться на ринг в день реваншу Усика

Чи стане Пак'яо найстаршим чемпіоном

Екс-чемпіон світу зійдеться у бою проти володаря поясу WBC в напівсередній вазі – американця Маріо Барріоса. Поєдинок відбудеться 19 липня 2025 року на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

"Я повернувся. 19 липня я знову вийду в ринг, щоб зустрітись із чемпіоном WBC у напівсередній вазі Барріосом у Лас-Вегасі", – написав Пак'яо в соціальній мережі.

Пак'яо, який завершив кар'єру у 2021 році після поразки рішенням суддів від кубинця Йорденіса Угаса, має на меті стати найстаршим чемпіоном світу в історії напівсередньої ваги. Його професійний рекорд складає 62 перемоги (39 нокаутом), 8 поразок та 2 нічиї. Він є єдиним боксером, який здобував титули в восьми різних вагових категоріях. А також – єдиний боксер, що володів чемпіонськими титулами в чотирьох різних десятиліттях: 1990, 2000, 2010 та 2020-их.

Його суперник, 29-річний Барріос, володіє рекордом 29 перемог, 2 поразки та 1 нічия. Барріос став чемпіоном WBC у 2023 році після перемоги над кривдником філіппінця – Угасом і нещодавно захистив титул проти Абеля Рамоса зі США в бою, який завершився нічиєю.

Реакція на повернення легенди

Повернення Пак'яо викликав змішані реакції в боксерській спільноті. Деякі експерти висловлюють занепокоєння щодо фізичної форми колишнього чемпіона та його здатності конкурувати на найвищому рівні після тривалої перерви.

Раніше Пак'яо заявляв про бажання завершити кар'єру виступом на Олімпіаді-2024, проте спортсмену через вік не дозволили брати участь у відбірковому турнірі.

Проте сам Пакʼяо впевнений у своїх силах і заявив: "Давайте напишемо історію!".

Цікаво, що на андеркарті цього вечора в професійному боксі дебютує син легендарного бійця – 24-річний Еммануель Пакʼяо-молодший. Він виступить у суперлегкій вазі.

Нагадаємо, що в цей же день, 19 липня, в Лондоні відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.