Легендарный Пакьяо вернется на ринг в день реванша Усика

Станет ли Пакьяо самым возрастным чемпионом

Экс-чемпион мира сойдется в бою против обладателя пояса WBC в полусреднем весе - американца Марио Барриоса. Поединок состоится 19 июля 2025 года на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

"Я вернулся. 19 июля я снова выйду в ринг, чтобы встретиться с чемпионом WBC в полусреднем весе Барриосом в Лас-Вегасе", - написал Пакьяо в социальной сети.

Пакьяо, который завершил карьеру в 2021 году после поражения решением судей от кубинца Йордениса Угаса, имеет цель стать самым возрастным чемпионом мира в истории полусреднего веса. Его профессиональный рекорд составляет 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи. Он является единственным боксером, который получал титулы в восьми различных весовых категориях. А также - единственный боксер, который владел чемпионскими титулами в четырех разных десятилетиях: 1990, 2000, 2010 и 2020-ых.

Его соперник, 29-летний Барриос, обладает рекордом 29 побед, 2 поражения и 1 ничья. Барриос стал чемпионом WBC в 2023 году после победы над обидчиком филиппинца - Угасом и недавно защитил титул против Абеля Рамоса из США в бою, который завершился ничьей.

Реакция на возвращение легенды

Возвращение Пакьяо вызвало смешанные реакции в боксерском сообществе. Некоторые эксперты выражают беспокойство относительно физической формы бывшего чемпиона и его способности конкурировать на самом высоком уровне после длительного перерыва.

Ранее Пакьяо заявлял о желании завершить карьеру выступлением на Олимпиаде-2024, однако спортсмену из-за возраста не позволили участвовать в отборочном турнире.

Однако сам Пакьяо уверен в своих силах и заявил: "Давайте напишем историю!".

Интересно, что в андеркарте этого вечера в профессиональном боксе дебютирует сын легендарного бойца - 24-летний Эммануэль Пакьяо-младший. Он выступит в суперлегком весе.

Напомним, что в этот же день, 19 июля, в Лондоне состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.