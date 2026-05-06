Легендарні Myst і Riven повертаються: ремейки виходять на PS5 і Xbox

19:14 06.05.2026 Ср
2 хв
Чому це саме ті ігри, у які варто пограти у травні?
aimg Ольга Завада
(скриншот: YouTube-канал The Gaming Zone)

Розробник Cyan Worlds анонсував вихід ремейків легендарних квестів Myst та Riven на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S, а також у Microsoft Store. Реліз заплановано на 19 травня.

Технічні особливості для PlayStation 5

Власники консолей від Sony отримають найбільш універсальну версію ігор. Myst та Riven можна буде проходити як у звичайному режимі на плазмі, так і у повноцінному VR за допомогою шолома PlayStation VR2.

Що отримають геймери:

Графічні режими: розробники додали режим продуктивності (Performance Mode), що піднімає частоту кадрів з 30 до 60 FPS.

Візуальні ефекти: підтримка відображень із трасуванням променів (Ray Tracing).

PS5 Pro Enhanced: на потужнішій версії консолі геймери побачать збільшену дальність промальовування, покращену рослинність, деталізовані текстури та складніше затінення.

Можливості для Xbox та ПК

Версії для екосистеми Microsoft також отримали значні оновлення. Riven підтримуватиме функцію Xbox Play Anywhere, що дозволяє купити гру один раз і грати як на консолі, так і на ПК.

Переваги:

Якість зображення: підтримка роздільної здатності 4K та розширеного динамічного діапазону (HDR) на сумісних дисплеях.

Продуктивність: ідентичний до PS5 вибір між якістю графіки та стабільними 60 кадрами на секунду.

Процес оновлення серії почався ще у 2020 році з випуску Myst для гарнітур Meta Quest. Згодом гра з'явилася на ПК, Mac та iOS. Робота над Riven завершилася лише у 2024 році, і тепер обидва проєкти готові до виходу на великих екранах.

Ціна

Вартість кожного ремейка становитиме 35 доларів. При цьому Myst вже доступний для придбання у магазині Xbox, тоді як Riven та версії для PlayStation з'являться у продажу у день офіційного релізу.

