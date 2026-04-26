Новий хіт Steam: спін-офф Vampire Survivors отримав 98% позитивних відгуків і не просто так

Усього за декілька днів після релізу у Steam гра Vampire Crawlers продемонструвала приголомшливі результати. Перший офіційний спін-офф легендарної Vampire Survivors отримав найвищий рейтинг "Overwhelmingly Positive" (вкрай схвальні відгуки).

За сорок вісім годин з моменту релізу гра зібрала понад 4 600 відгуків, з яких 98% - позитивні. Це дозволило проєкту миттєво закріпитися у топі Steam.

Динаміка залученості гравців:

у день запуску піковий онлайн становив близько 20 000 осіб;

а 24 квітня гра встановила новий рекорд - 40 802 одночасних користувачів;

Для порівняння: оригінальна Vampire Survivors на своєму піку понад 4 роки тому мала 77 061 гравця.

Такий старт, на думку аналітиків, свідчить про те, що інтерес до франшизи не лише зберігся, а й трансформувався у лояльність до нових експериментів розробників.

Що пропонує Vampire Crawlers

На відміну від оригіналу, де основний акцент робився на виживанні у реальному часі, Vampire Crawlers пропонує покрокові бої. Гравці досліджують підземелля, збираючи колоди карт та створюючи видовищні комбо-ланцюжки для знищення ворогів.

Ключові особливості геймплею

Стратегічне планування - кожен хід вимагає аналізу доступних карт та ресурсів.

Прогресія - розблокування нових здібностей та бонусів відбувається поступово під час дослідження різних зон.

Свіжість механік - гра "відчувається" знайомою завдяки візуальному стилю та атмосфері, однак пропонує абсолютно новий ігровий досвід через карткову систему.

Завдяки поєднанню rogue-lite елементів та прихованих нагород Vampire Crawlers вже називають одним із найвдаліших спін-оффів в індустрії за останні роки. Судячи з того, що кількість гравців продовжує зростати, проєкт має всі шанси наблизитися до рекордів своєї попередниці.