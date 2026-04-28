Конкурент Xbox і PS5: Valve назвала дату виходу нового Steam Controller

Після тривалого очікування стали відомі нові деталі про серійний Steam Controller, розробка якого тривала понад 10 років. Valve позиціонує новинку як конкурента преміальним геймпадам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Розробка фінальної версії тривала роками - у Valve зберігаються сотні 3D-прототипів, які відрізнялися один від одного лише на кілька міліметрів.

Що змінилося?

Інженери замінили задні "пелюстки" зі Steam Deck на повноцінні круглі кнопки (L5/L6 та R5/R6), які природно "лягають" під пальці. Також було перероблено D-pad для кращої роботи у файтингах та 2D-платформерах.

Які переваги отримала фінальна версія?

Контролер використовує стіки на базі тунельного магнітоопору (TMR). Це вдосконалена версія датчиків Холла, що забезпечує максимальну точність без ризику появи дрифту.

Valve свідомо зробила ставку на довговічність, щоб геймери не шукали альтернатив від сторонніх виробників.

Система "Steam Puck"

Розробники певні: головний ворог користувача - складне підключення. Для цього Valve створила Puck - магнітну зарядну станцію, яка одночасно є і приймачем сигналу.

Steam Puck підключається до ПК через USB, а контролер просто "присмоктується" до нього для зарядки. Це вирішує проблему зносу портів та налаштування Bluetooth-з’єднання.

Обмеження

Попри заявлену "технічну досконалість", пристрій розпізнається лише через клієнт Steam. Якщо користувач захоче пограти в Overwatch чи Fortnite, гру доведеться додати до бібліотеки Valve вручну.

Інженери пояснюють це тим, що контролер заточений під "змішане введення" (геймпад + миша), яке коректно працює лише через Steam Input.

Вихід контролера анонсовано на 4 травня. Вважається, що це лише початок "консольної експансії" Valve. За прогнозами аналітиків, перша партія у 40 000 одиниць розійдеться миттєво серед фанатів платформи.

Steam Controller коштуватиме 99 доларів у США та 99 євро в Європі. У Великій Британії ціна становитиме 85 фунтів стерлінгів, у Канаді - 149 канадських доларів, а в Австралії - 149 австралійських доларів.